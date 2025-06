Finti messaggi dal Cup, l’Ausl:: "È una truffa"

Pazienti nel mirino dei truffatori. Questa la nuova frontiera delle frodi via smartphone, con i più anziani a farne purtroppo le spese. Nelle ultime settimane l’Ausl Romagna ha registrato numerose segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto Sms falsamente inviati dal Cup (Centro unico di prenotazione), invitando destinatari a richiamare numeri a pagamento per "comunicazioni urgenti di natura socio-sanitaria". Si tratta di un tentativo di truffa, avvertono i sanitari, e le autorità lanciano un appello alla massima cautela.

Alcuni cittadini, anche in provincia di Rimini, hanno riferito di Sms ricevuti sul telefonino, recanti mittente Cup e contenenti un invito a chiamare un determinato numero – 899021269 / +39899021269 – per ascoltare messaggi urgenti riguardanti la propria salute. Messaggi che – come confermato dall’Ausl Romagna – non sono veicolati dall’azienda sanitaria e non richiedono alcun pagamento. Per questo motivo, l’azienda ha invitato i cittadini a non richiamare, ad ignorare il messaggio e ad avvertire immediatamente le forze dell’ordine in caso di ricezione.

Non è la prima volta che l’Ausl mette in guardia i cittadini su questo tipo di truffe. Già in aprile si erano registrati casi analoghi, tanto che la stessa azienda sanitaria aveva lanciato una campagna di sensibilizzazione, sottolineando che quelli messi in atto non sono in alcun modo servizi erogati dagli operatori sanitari, bensì di "tentativi di truffa" veri e propri, e rinnovando l’invito a segnalarli.

L’obiettivo degli impostori è quasi sempre lo stesso: impossessarsi di dati personali riguardanti i pazienti, carpendo informazioni sensibili che una volta immesse sul web possono spianare la strada a nuove frodi e truffe.