Finti sordomuti all’opera, quattro denunciati

Avevano messo in piedi una truffa studiando tutto nei minimi dettagli. Avevano con loro un modulo che faceva riferimento a una associazione di sordomuti e per quell’associazione chiedevano un sostegno economico. Fingendosi anche sordomuti. Ma era una truffa architettata per mettere insieme un centinaio di euro. Molti meno, una cinquantina, quelli ’raccolti’ sul Titano, fino a quando non ci hanno pensato gli uomini di Guardia di Rocca a fermarli. La segnalazione su quelle due donne che chiedevano soldi all’Azzurro è arrivata alla centrale operativa interforze dalla vigilanza del centro commerciale. Sul posto, a controllare la situazione, è arrivata subito una pattuglia della sezione operativa della Guardia di Rocca. Le due donne non si trovavano più all’interno dell’Azzurro, ma erano poco distanti dal centro commerciale di Serravalle e sono state rintracciate dagli agenti, insieme ai loro compagni, a bordo di un’auto con targa lituana vicino a un altro centro commerciale, l’Atlante. A pochi chilometri da lì. I quattro sono stati fermati e identificati dagli agenti sammarinesi che hanno anche controllato l’automobile su cui viaggiavano. I cittadini romeni, due 25enni, un 24enni e un 21enne, sono stati portati alla sezione operativa per essere interrogati. Ammettendo quanto gli veniva contestato. I quattro sono stati denunciati e allontanati dalla Repubblica.

E la somma di 52 euro raccolta con la finta donazione e i moduli della finta associazione sono stati sequestrati. Appena qualche giorno fa la stessa truffa era stata messa in piedi a Ravenna. Stesse modalità, stessi moduli da far firmare per rendere più credibile il tutto. Anche in Romagna qualcuno c’è cascato. Altri invece, più accorti, hanno digitato sulla tastiera del telefono cellulare il numero delle forze dell’ordine. Gli agenti, nel corso di controlli mirati in un supermercato di via Romea Sud, hanno sorpreso due cittadini romeni intenti a chiedere donazioni ai passanti per inesistenti associazioni di volontariato. I soggetti, subito fermati dai poliziotti, si fingevano sordomuti ed avevano già raccolto circa 70 euro. Ed è finita, anche lì, con una denuncia per entrambi per truffa e accattonaggio molesto.