Finto autista fermato con 230mila euro di vestiti da bambino

Un tir carico di abbigliamento per bambini e attrezzature per negozi, per un valore complessivo di circa 230mila euro, è stato sequestrato dai carabinieri di Sansepolcro lungo la E45, all’altezza di Selci-Lama in provincia di Perugia. Il mezzo, proveniente dall’Emilia-Romagna, era stato segnalato nella banca dati delle forze di polizia e individuato grazie al passaggio sotto le telecamere di controllo. A bordo si trovava un 50enne campano che, secondo le prime ricostruzioni dei militari dell’Arma, avrebbe dovuto consegnare il carico da 230mila euro di capi di abbigliamento in Repubblica Ceca per conto di un’azienda di Rimini, da dove era partito. Invece di proseguire verso la destinazione prevista, però, l’uomo aveva preso tutt’altra direzione procedendo verso il sud Italia. Una volta fermato dai militari, è risultato che il tir sul quale viaggiava montava targhe riferibili ad altri automezzi e che la patente del conducente stessa era alterata: intestata a un’altra persona, ma con la sua fotografia.

Le successive analisi sul cellulare dell’autista hanno permesso ai carabinieri di Sansepolcro di risalire alla ditta committente, che aveva affidato in buona fede la merce per il trasporto oltre confine al 50enne, il quale si era spacciato per un regolare autista. L’azienda riminese, con sede alle porte della città, è risultata infatti estranea ai fatti e la merce infine è tornata nella disponibilità della ditta. L’autista è stato invece denunciato alla procura della Repubblica di Perugia per truffa, ricettazione e falsità materiale.