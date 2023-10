Fioccano i verbali ai venditori abusivi

Arriva l’autunno e fioccano le ingiunzioni di pagamento a carico di numerosi venditori abusivi, dopo i verbali di sequestro della loro merce emessi dagli agenti di polizia municipale. Merce che va dai capi di abbigliamento a souvenir in stile africano, apparecchiature elettriche ma anche "pompe per gonfiare palloncini", "palloncini", "costumi da topolino" e quant’altro. In applicazione alle disposizioni di legge, gran parte dei verbali prevede la sanzione amministrativa di 5.164 euro, più spese di bollo e notifica. Che le ingiunzioni vengano poi pagate è altra faccenda.