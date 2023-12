Fiocco azzurro all’acquario di Cattolica. È nato un pinguino

Nella colonia dei Pinguini di Humboldt dell’Acquario di Cattolica c’è un nuovo maschietto. Il nuovo arrivato è il terzo nato di Babba e Lalla, coppia indissolubile e supergenitori della struttura di Costa Edutainment, che hanno già messo al mondo due femmine: Pera, classe 2012, e Pinguetta nata nel 2022 e battezzata dalla coppia di Youtuber Me contro Te. In onore del piccolo, nell’area pinguini all’Ingresso Blu dell’Acquario, sono comparsi nuovi supporti per aiutare il pubblico a riconoscere e individuare i pinguini ospiti.