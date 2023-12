Fiorella Mannoia duetta con Rea a Riccione aspettando Sanremo

Si annuncia esclusivo e pieno di emozioni il concerto ‘Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia’ venerdì alle 21 al Palacongressi di Riccione. La celebre e pluripremiata cantante dialogherà in musica con l’affermato pianista, apprezzato per la sua maestria nel creare atmosfere suggestive e coinvolgenti. In attesa dell’evento, promosso dal Comune in collaborazione con la PalaRiccione, il 15 dicembre è uscito il nuovo disco, cd e vinile, che la Mannoia ha registrato con Rea, mentre per il 2024 si annuncia un suo album con inediti, nonché la partecipazione al Festival di Sanremo. Sarà un anno per lei davvero particolare, perché oltretutto compirà 70 anni.

Pronta a calcare il palco della Perla verde, che l’ha vista esibirsi fin dagli anni Novanta al Cinema teatro Turismo, dove ora sorge il Palazzo dei congressi, l’artista al Carlino anticipa: "Danilo e io siamo in giro da più di un anno con lo spettacolo Luce. Sul palco solo noi, io voce e lui al pianoforte. Ci conosciamo da trent’anni, tutte le volte che ci incontravamo sui palchi tra noi si creava sempre una bella magia, una particolare sintonia. Danilo è un musicista straordinario, per cui cantare con lui è veramente un privilegio. Ci siamo sempre ripromessi di fare una tournée insieme, finché quest’anno abbiamo concretizzato il nostro desiderio. Pensavamo di fare una quindicina di serate per puro divertimento, mentre la scorsa estate ne abbiamo fatte trenta. Le richieste sono tante, siamo andati avanti in teatro fino al 23 dicembre". E ora in riviera ecco ‘Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia’. Un’occasione per rivedere la città che ha applaudito la cantante tante altre volte. Ma quale amarcord si porta dietro la Mannoia? "Di Riccione ricordo il mare, l’accoglienza e l’efficienza – risponde –. Tutte le volte che sono venuta qua ho detto: l’Italia marittima dovrebbe imparare dalla sua operosità, questo mettere il turista a proprio agio e coccolarlo. L’accoglienza e la simpatia dei gestori dei locali dovrebbe essere esportata come modello".

Da un palco all’altro Fiorella continua a intrecciare musica e solidarietà, battendosi soprattutto contro la violenza sulle donne. "Lo faccio con la fondazione Una Nessuna e Centomila della quale sono presidente onoraria – premette –. È nata dopo il concerto di Campovolo, al quale hanno partecipato pure Laura Pausini, Emma, Elisa, Giorgia e Alessandra Amoroso, un evento eccezionale, c’erano infatti 100mila persone e abbiamo raccolto più di due milioni di euro devoluti ai sette centri antiviolenza. Con la mia amica Giulia Minoli è nata l’idea di dare un seguito a quel concerto". Appuntamento il 4 maggio 2024 all’Arena di Verona, con l’aggiunta della del 5 perché la prima è in sold out da tempo.

Nives Concolino