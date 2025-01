Fioristi a Roma. C’è anche. Mara Verbena

Ci sarà anche la sammarinese Mara Verbena al Meeting per fioristi in programma a Roma in vista del Giubileo degli artisti voluto da Papa Francesco. E in attesa di quell’appuntamento, in programma il 17 febbraio a Roma, fioristi e floricoltori dell’Affi, invitata a realizzare gli allestimenti floreali per questa importantissima occasione giubilare, di tutta Italia scaldano i muscoli.

A guidare queste due giornate di lavoro, programmate per domenica e lunedì sono quattro dei maggiori fioristi italiani, come Maria Cecilia Serafino, insuperabile maestra nella creazione di vere sculture floreali, Giuseppe Picca, fondatore della scuola ‘Le mani parlano’, Antonio Trentini, storico insegnante di arte floreale e Alessandro Musco, altro grande creativo in questa arte singolare e preziosa.

E poi c’è la sammarinese Mara Verbena, ormai nota non solo in Italia, per la sua quarantennale esperienza nel settore floreale, firmataria delle più belle composizioni in occasione di grandi spettacoli televisivi, nonché grandissima promotrice della sostenibilità nell’ambito del florovivaismo.