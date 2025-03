‘Firmato donna’: mostra fotografica al liceo Valgimigli

La scrittura ha il potere di dare voce a emozioni, sogni e battaglie, e quando a raccontarla sono le donne, il mondo si riempie di sfumature uniche. Oggi alle 18, al liceo Cesare Valgimigli di via Brighenti 38, si inaugura una mostra che è un omaggio all’universo femminile della letteratura italiana: è Firmato donna - Scrittrici italiane del ‘900, curata con passione dalla fotografa modenese Paola Agosti e presentata dal fotografo Ernesto Tuliozi. Non è solo una rassegna fotografica. È un ritratto collettivo dell’anima letteraria del nostro paese, un percorso che ci permette di incontrare le grandi protagoniste della scrittura italiana del secolo scorso, donne che con le loro parole hanno tracciato solchi profondi nella nostra cultura. Nel giugno del 1984, a Roma, si inaugurò ‘Firmato donna’, un’ampia rassegna editoriale di libri scritti da donne. Per quell’occasione, Paola Agosti realizzò una serie di ritratti di 56 scrittrici e poetesse italiane, molte delle quali immortalate nelle fotografie ora esposte. "Alcune immagini sono state eliminate, altre aggiunte nel corso degli anni, frutto di nuovi incontri con le ‘signore della scrittura’ – ricorda Agosti – Donne che mi hanno accolta con generosa disponibilità, alcune delle quali sono poi diventate mie amiche". Attraverso questi scatti, la fotografa ha cercato di restituire la sensazione vissuta in quei momenti.

L’inaugurazione della mostra sarà un evento da non perdere. Dopo il saluto della dirigente scolastica Sandra Villa e la presentazione di Ernesto Tuliozi, il pubblico sarà accompagnato in un’esperienza immersiva grazie alla lettura espressiva di brani tratti dalle opere delle scrittrici ritratte, a cura degli studenti del laboratorio di poesia del liceo ‘Codice Orfeo’. A rendere tutto ancora più magico, le note dell’orchestra dell’istituto, i ‘Classicisti di nome’, che daranno voce alle emozioni attraverso la musica. L’esposizione resterà aperta fino al termine dell’anno scolastïco (6 giugno).

Aldo Di Tommaso