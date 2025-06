Firmato sul Titano il memorandum d’intesa tra i parlamenti di San Marino e Andorra

In primo piano il percorso di associazione all’Unione Europea che stanno compiendo fianco a fianco. Ma non solo. E’ di ieri la visita ufficiale a San Marino del presidente del consiglio generale del Principato di Andorra, Carles Ensenyat Reig. Il presidente e la delegazione andorrana sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi che hanno ricordato i sentimenti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi nelle più autorevoli sedi internazionali, ma anche di condivisione dei valori e dei principi che animano entrambi i popoli. La Reggenza ha sottolineato l’impegno congiunto nell’affrontare le fasi del percorso intrapreso verso l’accordo di associazione con l’Ue e ha espresso apprezzamento per la firma del Memorandum d’Intesa tra i parlamenti dei due Stati "che ha l’obiettivo di rendere ancora più efficace la cooperazione tra le due istituzioni parlamentari". Il Memorandum, firmato dai capigruppo Massimo Andrea Ugolini e Nicola Renzi e dal presidente del consiglio generale del Principato di Andorra, "interpreta la volontà condivisa di rilanciare l’impegno per una sempre più intensa e fattiva collaborazione tra i due organi legislativi con la promozione di attività congiunte per la definizione di obiettivi comuni". A Palazzo Begni il presidente andorrano ha poi incontrato il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Fari puntati sull’Europa. Ma non solo.