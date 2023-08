Fischio d’inizio per i lavori allo stadio L’"orgoglio" del ’terzino’ Imola

Grandi manovre allo stadio comunale di Riccione. Dopo la rimozione delle panchine, mercoledì i lavori sono entrati nel vivo con la sostituzione del vecchio manto sintetico, che richiederà parecchio tempo. L’investimento deliberato nel dicembre 2022, oltre al rifacimento con allargamento del campo in erba sintetica, omologabile per la serie C, e la pista di atletica, prevede anche il rinnovo dell’illuminazione e la nuova centrale termica. Due elementi, questi ultimi, che finora sono stati fonte di spreco energetico molto elevato. Il cantiere, consegnato alla ditta appaltatrice il 19 giugno, andrà avanti per quattro mesi, come previsto da contratto, per cui le partite di campionato inizialmente si disputeranno su altri campi.

Ultimati i lavori allo stadio comunale, ossia quando con i mezzi non dovranno più transitare nell’area centrale, si procederà con il rifacimento della pista di atletica, che scorre intorno al perimetro del campo. "Risale al settembre del 2006 il mio esordio da titolare in serie D con la maglia del Riccione _ ricorda Simone Imola, assessore allo Sport ora sospeso con l’intera giunta in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, prevista per il 10 ottobre _. Quella domenica - allora faceva il terzino - ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica dello stadio comunale. A distanza di 17 anni, all’interno del centro sportivo Nicoletti è iniziato l’intervento di rifacimento del manto del campo da calcio, realizzato sempre in materiale sintetico. Si aggiunge a quello della pista di atletica. Questa volta ‘la partita’ l’ho giocata da assessore allo Sport e ne sono orgoglioso". Un particolare: il rifacimento del manto dello stadio, la nuova illuminazione e la caldaia richiederanno un investimento complessivo di circa 1.400.000 euro.

Nives Concolino