Fischio finale . Per Happyfania volley boom di partecipazioni

Fischio finale ieri per la tre giorni Happyfania Volley, torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos con la collaborazione di Dinamo Pallavolo, tra Bellaria Igea Marina e Rimini. Boom di partecipazioni per questa undicesima edizione: l’incremento del 20% rispetto ai partecipanti del 2023, con 1.800 partecipanti per un totale di ben 100 squadre provenienti da 60 società di tutta Italia. Un successo. Grande affluenza da Lombardia, Veneto e Toscana. Sono state 15 gli alberghi utilizzati per ospitare giovani atleti.