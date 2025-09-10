Fisco, frontalieri contro la riforma: "Un’altra mazzata per i lavoratori"

"Sarà l’ennesima mazzata per chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare sul Titano". Così giudica la recente riforma dell’Imposta generale sui redditi varata dalla Repubblica di San Marino l’Associazione frontalieri Italia San Marino. "Le modifiche approvate, presentate come un intervento di riequilibrio fiscale – spiegano – si rivelano nei fatti proprio così, una mazzata che eroderà il reddito dei lavoratori frontalieri". Con il supporto "del dottor Giovanni Benaglia dello Studio Grassi Benaglia Moretti di Rimini – dicono – siamo in grado di dare un’indicazione di quelle che sono le percentuali di incremento delle tasse da pagare, sia a San Marino che in Italia, per i lavoratori frontalieri a San Marino e pensionati ex lavoratori frontalieri, senza tracciatura Smac. E sarà una stangata". Con un aumento delle tasse per dipendenti e pensionati dal 7 al 200% in base alla fascia di reddito. "È evidente – spiegano – che per i redditi intermedi, aumentando la tassazione a San Marino si riduce lo spazio per il recupero delle spese detraibili (acquisto casa ristru.urata, figli a carico, spese mediche), mentre i dipendenti con stipendi alti non vengono intaccati minimamente dalla riforma". Ma non è questo l’unico punto dolente messo sotto la lente dall’Associazione.

"Oltre all’aumento della pressione fiscale effettiva, permane una grave disparità di trattamento – dicono – i frontalieri si trovano a dover fare i conti con una doppia imposizione mascherata, poiché l’Italia, attraverso le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, riconosce solo parzialmente le imposte versate a San Marino ai fini della detrazione Irpef. Le sentenze emesse confermano infatti l’orientamento restrittivo già in atto: i lavoratori frontalieri non possono scomputare integralmente l’imposta pagata sul Titano, ma solo in parte. Ciò comporta un ulteriore sacrificio economico per centinaia di famiglie, che si vedono così colpite due volte: prima dall’aumento delle aliquote sammarinesi, poi dal limitato riconoscimento delle stesse da parte dello Stato italiano". Poi l’appello al governo. "È urgente che le istituzioni dei due Paesi affrontino in modo serio e definitivo il nodo della doppia imposizione e delle detrazioni fiscali parziali, per ristabilire equità e certezza del diritto. In assenza di un intervento politico e normativo, i frontalieri continueranno a essere il capro espiatorio di un sistema che scarica su di loro le contraddizioni di due regimi fiscali non allinea".