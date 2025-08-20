Fissata l’udienza sull’ammissibilità del referendum. Appuntamento il primo giorno di settembre

E’ stato notificato nella giornata di ieri il decreto che fissa l’udienza pubblica per discutere l’ammissibilità del referendum proposto dal Comitato ’I Capi Famiglia’ sull’accordo di associazione di San Marino all’Unione Europea. L’udienza, fanno sapere dal comitato promotore, è fissata per il primo giorno di settembre, alle 14, a Palazzo Pubblico. L’udienza sarà presieduta dal Collegio dei Garanti e per i Capifamiglia sarà presente il presidente Faetanini. "Essendo una seduta pubblica – dicono dal Comitato – è aperta a tutti e per questo motivo, si invitano tutti i sostenitori della nostra iniziativa a presenziare per mostrare il proprio supporto". l Capifamiglia avevano presentato ufficialmente la richiesta di referendum consultivo per l’associazione all’Unione Europea poco più di dieci giorni fa, al termine della raccolta firme. "Hanno firmato – dicono – cittadini di tutte le età. Soprattutto giovani: la più giovane nata nel 2005 e il meno giovane nato nel 1946, con una distribuzione di uomini al 64% e donne al 36%". La richiesta di referendum ha subito trovato il pieno appoggio del Partito socialista che da tempo lo invocava. "I cittadini sammarinesi con attaccamento al proprio Paese, coraggio e senso democratico, hanno con la firma dei due quesiti, reso possibile la presentazione ufficiale delle richieste dei referendum, sia sull’accordo di associazione all’Unione Europea, sia sulla modifica della stessa iegge che disciplina l’esercizio dell’istituto referendario".