Fitch migliora il rating del Titano. Il governo attacca: "Noi penalizzati"

Soddisfatti solo a metà. Nonostante Fitch abbia migliorato il rating di San Marino a ‘BB+’, il governo del Titano non le manda a dire. Perchè "il rating che è stato assegnato oggi dall’agenzia Fitch, seppur migliorato da BB a BB+ – sottolineano dalla segreteria di Stato alle Finanze – rimane maggiormente conservativo rispetto a quello di S&p e Dbrs Morning Star di un punto". Il governo ritiene questo rapporto "ancora non allineato alla reale situazione economica del Paese, come invece rappresentata dal Fondo monetario internazionale. In particolare, la decisione di penalizzare di un punto il rating per i dati Wbgi, ossia gli indicatori di governance della Banca Mondiale, non può essere condivisa. Infatti, Fitch raramente modifica questi dati in altri Paesi, inclusi i microstati europei".

Sul Titano si storce il naso e si rivendicano i progressi compiuti. "San Marino, in questi anni, ha dimostrato una capacità di risposta decisa nel risolvere i problemi del settore bancario e non solo – spiegano dalla Segreteria di Marco Gatti – Lo stesso accordo di associazione con l’Unione Europea dimostra l’impegno continuo verso le riforme normative ed istituzionali". E per di più "la situazione economica di San Marino ha mostrato notevoli miglioramenti nel corso degli ultimi anni, in modo particolare se si considera che il quadro internazionale ha dovuto affrontare sfide significative come la pandemia, la crisi energetica, la crescita delle materie prime e dell’inflazione nonché le guerre. Tuttavia, il governo, sin dal 2020, ha adottato una serie di riforme e misure per migliorare la situazione economica e finanziaria del Paese". Con buon risultati. "Che sono stati accolti positivamente – ricordano – sia dal Fondo monetario internazionale, che ha dato atto di tali progressi nel suo ultimo report, sia rispetto alla riduzione del debito pubblico che al consolidamento del bilancio, sia da S&p, che ha assegnato a San Marino, lo scorso novembre, un rating di BBB-, considerato equivalente a un Investment Grade".

Insomma: la soddisfazione per il miglioramento ottenuto c’è, ma anche il rammarico. Tanto che il governo "sta lavorando per allineare le valutazioni delle diverse agenzie di rating per ottenere un quadro più coerente e reale della situazione economico finanziaria di San Marino agli investitori e ai mercati internazionali. Questo impegno evidenzia la determinazione nel conservare la fiducia nell’economia e nel sistema bancario sammarinese".