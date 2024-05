Fiume Conca, partirà la manutenzione della passerella danneggiata dalla piena

A un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, la passerella sul fiume Conca che sorge a valle della diga, danneggiata dalla piena e da allora inutilizzata, sarà oggetto di una manutenzione per renderla nuovamente fruibile da camminatori e ciclisti. L’importo dei lavori ammonta a 150mila euro. La passerella, in ferro e legno, consente il collegamento delle due sponde dei percorsi naturalistici del Conca. L’intervento di manutenzione verrà realizzato dal comune di Misano con il benestare di San Giovanni in Marignano. Sempre nell’ambito dei danni causati dall’alluvione del maggio scorso, si sono conclusi gli interventi di ripristino dei percorsi delle ecovie, che hanno riguardato la sistemazione dei fondi e dei fossi, la regimazione delle acque e la messa in sicurezza dei tracciati. I lavori, che hanno interessato sei chilometri dell’ecovia del Conca e qualche tratto dell’ecovia delle Colline, sono stati eseguiti con risorse del Comune. Il termine dei lavori consente la revoca del divieto di utilizzo del percorso limitatamente al territorio di Misano, disposto a seguito degli eventi alluvionali.