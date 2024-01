L’ombra di Fleximan, autovelox riminesi sorvegliati speciali: la mappa dei più odiati

Rimini, 30 gennaio 2024 – L’ombra di Fleximan incombe sulla Romagna. Nel Riminese il misterioso vandalo armato di flessibile, specializzato nel tagliare gli autovelox, non si è ancora fatto vedere. Di recente però il vendicatore dei multati e flagello implacabile dei rilevatori elettronici di velocità, dopo una dozzina di raid sparsi tra Veneto, Lombardia e Bassa Reggiana, ha fatto parlare di sé nel Ravennate. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato abbattuto un autovelox ad Osteria di Ravenna, mentre la notte successiva è toccato ad un altro apparecchio a Castel Bolognese. Il rischio di emulazione è davvero alto e così nelle province limitrofe, Rimini inclusa, carabinieri, polizia di Stato e vigili urbani sono stati chiamati a tenere le antenne dritte e gli occhi bene aperti contro possibili incursioni di sabotatori.

Autovelox: dove sono a Rimini

E in effetti sono diversi gli autovelox che in queste ore sono diventanti ‘sorvegliati speciali’. A Rimini le postazioni fisse per il rilevamento della velocità sono tre: quella di via Settembrini (direzione Ancona - Bologna), con limite dei 50 km/h, quella di via Tolemaide (direzione monte - mare) con limite dei 90 km/h e infine quella di via Euterpe (direzione Ancona - Bologna), con limite dei 50 km/h. Quest’ultima attualmente non è in funzione in quanto si trova nell’area coinvolta nel maxi-cantiere legato ai lavori sulla Statale 16.

L’autovelox di via Settembrini è stato invece ripristinato lo scorso autunno dopo essere stato travolto da una macchina fuori controllo nel settembre del 2023. Assalti ai danni delle postazioni - sia fisse che temporanee, le cosiddette TruBox - in passato ce ne sono stati, e anche diversi.

I precedenti casi di vandalismo

Proprio il rilevatore di via Tolemaide nel 2021 era stato fatto saltare in aria da alcuni vandali che gli avevano tirato contro dei petardi. L’anno prima, nel 2020, degli sconosciuti avevano ‘accecato’ con un adesivo l’autovelox di via Melucci.

Nel 2018 un’ondata di danneggiamenti - compiuta con vernice spray e scalpelli - si era abbattuta sugli apparecchi della città, incluso quello di via Euterpe, imbrattato a più riprese per impedirgli di ‘leggere’ i numeri di targa delle auto.

Qualche anno prima, in Valconca, qualcuno si era divertito a crivellare con un revolver alcune postazioni sparse tra Saludecio e Morciano. Anche nel resto della provincia, i potenziali bersagli di Fleximan non mancano di certo.

I velox di Bellaria, Santarcangelo, Riccione

A Bellaria sono presenti due autovelox fissi sulla Statale 16 ‘a guardia’ di entrambi i sensi di marcia (Rimini-Ravenna e Ravenna-Rimini). Due i velox permanenti in funzione sulla via Emilia, a Santarcangelo, su entrambi i lati della strada, con limite di 90 km/h. Mentre a Riccione è molto temuta dagli automobilisti la postazione sull’Adriatica, in corrispondenza del vecchio cimitero.

Intanto nel resto d’Italia si moltiplicano gli attacchi di Fleximan (e dei suoi emuli). Lo scorso fine settimana l’anonimo danneggiatore di rilevatori di velocità ha colpito nella Bergamasca, abbattendo un semaforo del "rosso stop", e nello Spezzino, dove è stato colpito l’autovelox di Ceparana, nel comune di Bolano. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno inoltre denunciato uno dei presunti autori dei raid ai danni degli imp un 50enne di Druogno, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

