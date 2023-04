"Flop Italia": dal portale alle concessioni

"In questi giorni stanno avendo molto risalto le polemiche sulla campagna Open to Meraviglia, i cui strafalcioni stanno facendo ridere il Paese - attacca il senatore pentastellato, Marco Croatti - Questa vicenda dimostra l’incapacità di questo governo di affrontare le sfide più importanti come ad esempio quelle sul turismo che è una delle più grandi risorse di cui disponiamo. In sei mesi questo governo ha dimostrato la sua preoccupante incompetenza su molti settori e limitandosi proprio al turismo va evidenziato che, mentre nella vicenda del portale i problemi sono comunque limitati e risolvibili, su altre questioni l’esecutivosta creando disastri gravissimi, come nel caso della riforma delle concessioni demaniali che continua a non voler essere affrontata. La conseguenza è che un comparto strategico per il Paese si ritrova in ginocchio con una situazione ancora più grave dopo che il governo ha buttato a mare la riforma contenuta nel decreto concorrenza del luglio scorso che poteva rappresentare un ottimo compromesso tra gli interessi del Paese e quelli dell’Europa".