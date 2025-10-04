Flotilla bloccata a Israele: rientra in Italia anche Michela Monte

Rimini, 4 ottobre 2025 – C’è anche Michela Monte tra i 26 attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla e che rientreranno in Italia in queste ore. Alle 12,45 sono partiti da Tel Aviv con un volo per Istanbul, da qui un secondo volo per l’Italia. Si conclude così per Monte, giornalista riminese freelance di 49 anni, e altri italiani, l’odissea dopo il fermo da parte di Israele. Mercoledì le barche della missione umanitaria diretta a Gaza erano state intercettate e fermate dalla Marina israeliana quando mancavano 70 miglia a Gaza. Monte, a differenza di molti altri italiani, era partita con la Flotilla da Barcellona, sulla barca Estrella y Manuel. Proprio il fatto che non fosse insieme agli altri italiani ha reso più complicato, per la Farnesina, gestire il suo caso. «Siamo felicissimi. L’unità di crisi del ministero degli Esteri ci ha contattato poco fa dandoci la notizia che Michela è tra i 26 italiani che stanno rientrando. Probabilmente anche lei ha firmato per il rimpatrio, così immaginiamo», dice la sorella Lucia. «Sono stati tre giorni pesanti, senza avere certezze su Michela – continua –L’unica cosa certa è che, fino a ieri, Michela non era in carcere ma al porto di Ashdod insieme ad altri attivisti, dove si sono svolte le operazioni di identificazione».

Manuel Spadazzi