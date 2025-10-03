Flotilla nelle mani di Israele. Croatti arrestato nella notte: "Chiedete il mio rilascio". Persi i contatti con Monte

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane". Comincia così l’ultimo messaggio affidato ieri ai propri profili social dal senatore riminese Marco Croatti. Un messaggio videoregistrato nella notte dal politico in quota Cinque Stelle, sotto la luce fioca del telefonino e con indosso il giubbino di salvataggio per le emergenze, pochi istanti prima che il piccolo veliero ‘Morgana’, a bordo del quale Croatti viaggiava, venisse abbordato dalle forze armate di Israele, a circa 70 miglia dalle spiegge della Striscia, in acque internazionali.

Un destino toccato ieri, col passare delle ore, a tutte le imbarcazioni che componevano la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta in Palestina per fornire aiuti alla popolazione di Gaza. "La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale – ha spiegato Croatti nel suo ultimo messaggio –. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Un rilascio di cui lo stesso governo ieri ha parlato, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che alla Camera ha chiarito come gli italiani arrestati da Israele (40 in tutto) saranno presto rimpatriati, o su base volontaria o tramite la procedura di espulsione dal Paese, con voli in partenza dall’aeroporto ‘Ben Gurion’ di Tel Aviv. Nel frattempo, la Farnesina ha reso noto che anche il senatore pentastellato si trovi già in un centro di identificazione e detenzione nel porto di Ashdod, da dove dovrebbe poi essere trasferito, insieme con gli altri attivisti fermati, al carcere di Ketziot in attesa del rimpatrio.

Più frammentate invece le notizie riguardo all’altra riminese che viaggiava con la Flotilla verso Gaza, prima di scontrarsi contro il blocco navale israeliano. Con la giornalista e filmmaker Michela Monte, infatti, "dalle 24 di ieri (mercoledì, ndr) non abbiamo più contatti – ha reso noto la famiglia –. Ci ha scritto che era prossima l’intercettazione dopo essere stati colpiti dagli idranti e che si sarebbe liberata del cellulare. Ma non abbiamo conferma della intercettazione e non hanno più segnale Gps e Internet". La stessa Michela Monte, qualche ora prima che la ‘Estrella y Manuel’, su cui era a bordo, venisse intercettata dalla Marina israeliana aveva scritto che le forze armate: "Sparano cannoni ad acqua contro le barche, noi passeggeri dobbiamo stare allerta per evitare di essere colpiti". Il nome di Michela, pur non comparendo nell’iniziale lista diramata dalla Farnesina, in serata è invece apparso nell’elenco dei passeggeri bloccati sulla ’Estrella y Manuel’, imbarcazione abbordata da Israele nella notte di ieri.

"Ore drammatiche", insomma, quelle vissute al largo di Gaza dai velieri della Flotilla, così come le ha definite anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che non ha nascosto la propria apprensione per i concittadini fermati da Israele. "Desidero esprimere solidarietà e sostegno a Marco – ha detto il primo cittadino riminese –, così come alla giornalista Michela Monte. Mi auguro che il Governo italiano prenda immediatamente in mano questa drammatica situazione e garantisca la sicurezza di tutti coloro i quali sono saliti su quelle navi". Sdegno e apprensione per il destino del senatore pentastellato sono arrivati anche dal leader del Movimento Giuseppe Conte, che ieri ha spiegato: "Sappiamo che Croatti è in un centro di detenzione, sottoposto a identificazione, sottoposto a un trattamento come un immigrato irregolare. Io penso invece che è tutto illegale rispetto a qualsiasi convenzione internazionale, rispetto a qualsiasi principio di diritto internazionale: è illegale il blocco, è illegale l’assedio, è illegale procurare una carestia, è illegale fermare dei cittadini disarmati". Una stoccata polemica è invece giunta da parte della senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli che, pur condividendo l’apprensione per i concittadini catturati, ha scandito: "Il ruolo di un parlamentare è operare all’interno del consesso istituzionale, non partecipare a iniziative ideologiche, non concordate con le autorità competenti, che operano in Medio Oriente e che, oltre a esporre a rischi personali, possono compromettere delicati equilibri geopolitici".