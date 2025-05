Fmi: "Economia del Titano sulla strada giusta"

"Compiuti importanti progressi nella riduzione del debito pubblico e nel rafforzamento della posizione di bilancio". A dirlo, parlando di San Marino, non è uno qualunque, ma il vicedirettore generale del Fondo Monetario Internazionale Kenji Okamura, ieri sul Titano per approfondire la conoscenza del Paese. La giornata di lavoro di Okamura è iniziata con un incontro plenario a Palazzo Begni con una delegazione del Congresso di Stato composta dai Segretari Luca Beccari, Marco Gatti, Teodoro Lonfernini, Rossano Fabbri, e Alessandro Bevitori. "Il confronto – spiegano dal governo – ha toccato i temi centrali relativi alla stabilità macroeconomica e finanziaria della Repubblica, i progressi compiuti nel programma di riforme strutturali e la resilienza dimostrata dall’economia sammarinese nel contesto globale attuale".

Il vicedirettore dell’Fmi ha commentato la trasformazione economica della Repubblica. "Nell’ultimo decennio – ha sottolineato – l’economia di San Marino si è trasformata passando dall’eccessiva dipendenza dal settore finanziario a favore dei non residenti a un modello di crescita diversificato, basato sul settore manifatturiero e sui servizi non finanziari. Grazie alla gestione delle autorità, l’economia si trova in una posizione molto più favorevole per affrontare l’attuale contesto globale di maggiore incertezza". Poi sulle politiche di bilancio e al settore finanziario. "Abbiamo analizzato le sfide della politica di bilancio nell’attuale contesto e l’importanza dello sviluppo delle riserve di bilancio. Le autorità hanno compiuto importanti progressi nella riduzione del debito pubblico e nel rafforzamento della posizione di bilancio. Abbiamo inoltre discusso degli sforzi per ridurre le vulnerabilità del settore finanziario, anche con la risoluzione delle problematiche pregresse del settore bancario e la gestione degli Npl".

E per chiudere non poteva mancare un riferimento all’integrazione europea e alla futura collaborazione. "Ho accolto con favore – ha detto Okamura – la conclusione dei negoziati per l’accordo di associazione con l’Ue, che rappresenta un’importante pietra miliare per San Marino. Spero di poter rafforzare la nostra continua collaborazione attraverso un dialogo politico regolare e l’assistenza tecnica. Ringrazio le autorità per le proficue conversazioni".