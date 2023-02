Focus delle città balneari: la sindaca in ‘trasferta’ a Roma

Ci sarà anche Cattolica domani a Roma al ‘Focus delle città balneari italiane’. I ministri Daniela Santanchè e Nello Musumeci si confronteranno con i sindaci del G20 Spiagge, tra cui Franca Foronchi e Daniela Angelini (Riccione). L’incontro permetterà un confronto che sarà decisivo per le sorti delle politiche turistiche balneari del Paese. "Il focus – spiega l’amministrazione cattolichina – dovrebbe compiere un decisivo passo in avanti verso la definizione dello status di città balneare. I maggiori centri turistici italiani sul mare, maggiori per numero di presenze e di Pil complessivo, non posseggono una legge quadro che consenta loro di affrontare i deficit amministrativi dati dal condurre città che, nel corso dell’estate, passano da diecimila abitanti a duecentomila, amministrando poi con gli stessi fondi lo stesso personale e le stesse procedure". Tutti i sindaci coinvolti concordano sulla necessità di superare tali norme che, di fatto, impediscono un buon governo delle proprie città sia per lo sviluppo turistico che per la sostenibilità degli ambienti rivieraschi. L’incontro di domani si annuncia "decisivo". I Comuni del G20 Spiagge da soli attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% delle presenze turistiche complessive in Italia.