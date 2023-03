Fogheraccia, arriva la primavera

Il 18 marzo per salutare l’inverno e accogliere la primavera, nella festa di San Giuseppe, è usanza che i romagnoli prendano tutto il legname raccolto durante l’inverno (come potature ma anche mobili vecchi), per bruciarlo in un grande falò. È l’evento della fogheraccia. Un evento dedicato a tutti i papà, in particolare a San Giuseppe. Questa data corrisponde alla vigilia dell’equinozio di primavera. A Pianventena ha partecipato tutto il paese. È stato affascinante vedere un fuoco a cui ha contribuito tutta la comunità da così vicino.

Sofia Alesiani e

Linda Feliz Vargas I C