Fogne, al via i cantieri a Bellariva. Scatta la chiusura del lungomare

Proseguono senza sosta i lavori del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (Psbo), il grande progetto strategico nato per ridisegnare la gestione delle acque e della rete fognaria della città. Da lunedì si apre un nuovo cantiere, quello per realizzare il nuovo sistema idraulico di piazzale Toscanini, a Bellariva. Un intervento fondamentale, dicono Hera e Comune, "per rafforzare la sicurezza idraulica, prevenire allagamenti e migliorare la qualità delle acque" evitando sversamenti in mare. I lavori andranno avanti fino al 15 maggio 2026: previsti lo spostamento delle reti dell’acquedotto e la posa del nuovo collettore che collegherà gli impianti Colonnella 1 e Colonnella 2. Si tratta di un’opera complessa, che punta a migliorare la gestione delle acque piovane e e ridurre i rischi legati alle piogge intense, con ricadute positive sia sulla qualità delle acque di balneazione sia sulla protezione delle zone abitate.

Per consentire i lavori, sarà necessario chiudere al traffico un tratto del lungomare Di Vittorio, tra via Benizzi (esclusa) e via Roma 1972 (inclusa). La chiusura resterà in vigore fino al 15 maggio dell’anno prossimo. Anche i tratti terminali di via E la Nave Va e di via Amarcord saranno interdetti al traffico. Sarà comunque verificata la possibilità di mantenere un passaggio ciclopedonale sul lato monte del lungomare. L’accesso ai mezzi di soccorso e di polizia sarà sempre garantito, così come il transito dei veicoli diretti alle strutture ricettive, commerciali e all’istituto scolastico Karis Foundation. La segnaletica stradale indicherà i percorsi alternativi e le deviazioni. Il Psbo di Rimini ha preso avvio nel 2013 con lo scopo di eliminare i divieti di balneazione dopo le piogge. Dal 2019 ha ampliato la sua ’missione’ includendo la salvaguardia idraulica del territorio.