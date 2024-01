Fogne, fine dell’odissea in piazzale Kennedy: riparati i ’tuboni’ in mare

Tanti se lo chiedevano, vedendo la piattaforma ancora al lavoro in pieno inverno. Ma il cantiere per sistemare le condotte marine del maxi impianto fognario di piazzale Kennedy, che erano state pesantamente danneggiate da alcune barche, è in dirittura d’arrivo. "Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per la sostituzione dell’ultimo tratto di tubazione danneggiata – spiegano da Hera – Le attività riprenderanno al più presto per completare il ricoprimento delle condotte e per sistemare il campo boe". Inoltre, assicurano da Hera, "sarà effettuata una campagna ulteriore di ispezione interna delle condotte", che sarà affidata a sub esperta. Secondo le previsioni di Hera, quando i lavori riprenderanno "serviranno tra i 7 e i 10 giorni per poter completare il cantiere", salvo condizioni meteomarine avverse. Si chiude così un cantiere che ha creato non pochi problemi nel 2023. A giugno il Comune aveva spiegato come, dai rilievi effettuati in seguito ai danni alle condotte sottomarine, era emerso anche "il comportamento anomalo del fondale marino che, a causa di moti ondosi inediti, può innescare in alcuni tratti fenomeni di instabilità (la liquefazione delle sabbie) tali da provocare criticità al pieno funzionamento delle condotte sottomarine".

Intanto lunedì Hera darà il via ai lavori di manutenzione straordinaria della fossa Roncasso a Miramare. "Per aumentarne l’affidabilità idraulica verrà installata una nuova paratoia e saranno ricostruiti impianto elettrico e sistema di telecontrollo a distanza". Dall’estate 2023 anche la fossa Roncasso non scarica più liquami in mare in caso di forti piogge. I lavori in partenza serviranno a rendere più efficiente lo sfioratore. "Durante il cantiere, per un mese le acque bianche transitanti all’interno della fossa verranno rilasciate in mare – annuncia Hera – Si tratta di acque pulite, di falda o piovane, che vengono abitualmente sottoposte a controlli". Il piano di salvaguardia della balneazione prosegue. A metà dicembre è uscito il bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle vasche Colonnella 2 (in piazzale Arturo Toscanini) e per quella di laminazione a Rivazzurra (in viale Regina Margherita). I cantieri partiranno nel 2024 "e una volta ultimati – ricorda Hera – sarà possibile azzerare i divieti di balneazione anche nelle zone davanti al Parco del Mare" e completare così l’eliminazione di tutti gli 11 scarichi a mare.