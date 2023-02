Foibe, una terribile atrocità

Venerdì 10 febbraio si è celebrato il giorno del ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe nel secondo dopoguerra.

Le foibe sono cavità naturali profonde centinaia di metri in cui furono compiuti veri e propri massacri ordinati dal maresciallo Tito, rivoluzionario politico militare e dittatore comunista jugoslavo, amico dell’Unione Sovietica. Cominciate nel 1943 dalla Venezia Giulia, Dalmazia e Quarnaro, sono terminate nel 1945. Tutti coloro che si opponevano all’adesione dei territori alla nuova Jugoslavia, italiani e slavi, venivano legati l’uno all’altro con catene di ferro strettissime e venivano portati sull’orlo delle foibe; si sparava al primo che cadendo trascinava con sè tutti gli altri. Era una procedura a dir poco tremenda, terribile, disumana; è stata una strage di 10.000 persone innocenti. Ci siamo chiesti: come può l’uomo raggiungere un tale orrore? Come può abbruttirsi in questo modo diventando una belva feroce capace di sbranare i propri simili? E a che cosa serve ricordare se ancora oggi la violenza dell’uomo sull’uomo continua ad essere protagonista della storia?

Leonardo Molari,

Virginia Olmeda IªB