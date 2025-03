Folle aggressione tra parenti. Litiga coi fratelli durante la cena e li massacra di botte: arrestato

Rimini, 31 marzo 2025 – Tutto sarebbe nato da una cena della discordia. Un pasto come tanti altri in famiglia tra tre fratelli di origini ucraine, che nella sera tra venerdì e sabato sono stati però protagonisti di una violenta lite culminata in aggressione da parte di uno dei tre verso gli altri due parenti. Aggressione poi finita con l’arresto di un ucraino di 42 anni per lesioni personali aggravate e violenza domestica. Ma andiamo con ordine.

Tutto ha inizio quando ai carabinieri della compagnia di Riccione arriva una telefonata da parte di un cittadino di un paese dell’hinterland della provincia Sud, il quale riferisce di avere appena soccorso una donna che vagava in strada con il volto tumefatto, mentre chiedeva aiuto. È così che i militari raggiungono in fretta e furia il luogo indicato dal passante e recuperano i dettagli di quanto accaduto dalla donna, che sostiene come uno dei propri fratelli abbia aggredito lei e il parente, il quale - sostiene l’ucraina di 63 anni - è rimasto ucciso. Così i carabinieri raggiungono la casa dove sarebbe avvenuta l’aggressione e trovano una anziana donna, madre dei tre fratelli, in stato di choc, mentre in terra sono presenti copiose tracce di sangue che portano a una stanza dell’abitazione. Qui i carabinieri trovano quindi l’altro fratello, un 34enne ucraino, gravemente ferito alla testa, sopra il sopracciglio ma ancora vivo. Anche l’uomo avrebbe dunque riferito ai carabinieri che ad aggredirlo sarebbe stato il fratello maggiore, un 42enne che, dopo la discussione per futili motivi e ingigantita dall’abuso di alcol, era tornato alla propria casa.

Secondo la ricostruzione, durante la cena la situazione sarebbe improvvisamente degenerata fino a quando appunto il 42enne non si sarebbe scagliato contro la sorella di 63 anni colpendola in viso con una serie di pugni, per poi aggredire anche il fratello 34enne intervenuto per proteggere la donna che poi riusciva a scappare in strada per chiedere aiuto. Una volta informati quindi di dove si trovasse il 42enne, i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione trovandolo ancora con segni riconducibili alla violenta lite con i fratelli, nonché macchie di sangue sui vestiti. Per questo, l’uomo è stato arrestato in quasi flagranza di reato per lesioni aggravate e violenza domestica e trasferito in carcere. I fratelli invece sono stati entrambi ricoverati all’ospedale di Riccione. Il 34enne ha riportato ferite ritenute guaribili in 40 giorni, mentre per la sorella 63enne al momento la prognosi è riservata.