Folle corsa sotto l’Arco d’Augusto. Dopo la lite con la compagna si lancia in auto contro i fittoni

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in tragedia l’incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. L’episodio è accaduto poco dopo le 19 di lunedì. L’uomo, un 65nne riminese, proveniva da via XX Settembre: arrivato alla rotonda davanti all’Arco, anziché svoltare ha incredibilmente tirato dritto, sfondando uno dei fittoni di pietra a protezione del monumento e dell’area pedonale. Solo per una fortunata coincidenza nessuno si è fatto male: proprio in quel momento da lì passavano diverse persone, un paio di loro hanno evitato per un soffio di essere travolte. L’uomo alla guida poi ha fatto retromarcia, ma è stato immediatamente fermato da una vigilessa del comando di Rimini. La sovrintendente della polizia locale era fuori servizio e passava di lì in bici: vista la scena è intervenuta subito per fermare e identificare il conducente, un riminese di 65 anni. La vigilessa ha poi allertato i colleghi del nucleo infortunistica, che hanno effettuato i rilievi.

Nonostante il disastro appena combinato, l’uomo non è stato sottoposto all’etilometro. Non era ubriaco, ma visibilmente agitato. Il 65enne ha provato a giustificarsi con i vigili dicendo che aveva avuto poco prima una furiosa lite con la compagna e che era talmente arrabbiato da aver perso il controllo della macchina. La spiegazione non gli ha risparmiato la denuncia penale per danni al patrimonio e anche una multa per "divieto di sosta e fermata in prossimità di passaggi pedonali". Ora il 65enne dovrà ripagare i danni causati dal suo folle gesto, che poteva costare caro alle persone che in quel momento camminavano davanti all’Arco d’Augusto. La scena è stata ripresa interamente dalle telecamere di sicurezza in zona: si vede la Range Rover che tira dritto, sfonda uno dei fittoni e sfiora due passanti.

Manuel Spadazzi