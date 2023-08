Folle di gelosia cerca di strangolare la ex Trentenne nei guai

Non potrà più avvicinarsi alla ex convivente e compagna il riminese 40enne interessato nei giorni scorsi dalla misura cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del pm Luca Bertuzzi, titolare dell’indagine a carico del 40enne accusato di lesioni e maltrattamenti. L’uomo infatti da inizio giugno aveva iniziato ad adottare una condotta violenta contro la convivente, minacciando che se avesse scoperto che lo tradiva si sarebbe fatto del male. L’uomo infatti in più di una occasione avrebbe minacciato di gettarsi dall’auto in corsa o sbattuto la testa contro il muro al culmine dei litigi, compiendo numerosi atti di autolesionismo fino a quando, a fine luglio, la violenza del 40enne si sarebbe rivolta anche verso la donna. Alla vittima l’uomo ha infatti messo secondo le accuse le mani al collo, provocandole delle lesioni e fino a farle mancare il respiro. Un’aggressione fisica che ha quindi spinto la vittima, esasperata dai comportamenti del compagno che le imponeva addirittura di non guardare altri uomini, a denunciarlo ai carabinieri della compagnia di Rimini.