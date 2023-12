Folle di gelosia. Schiaffi alla moglie registrati in un video . Arrestato e rilasciato

Un file audio registrato con il cellulare nel quale si sente distintamente il suono degli schiaffi inflitti alla moglie. Una prova più che sufficiente, secondo gli inquirenti, a far scattare le manette ai polsi di un 45enne riminese, arrestato dagli agenti delle Volanti di Rimini con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta, per quanto riguarda la nostra provincia, del primo caso di arresto in flagranza differita, una norma introdotta recentemente dal Governo con la legge 168/2023 per contrastare la violenza sulle donne. La norma consente di eseguire l’arresto entro un tempo massimo di 48 ore dal fatto, per alcuni reati specifici quali ad esempio i maltrattamenti in famiglia, la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima, ed appunto, gli atti persecutori, il tutto però a condizione che vi sia documentazione video fotografica legittimamente ottenuta, dalla quale emerga inequivocabilmente la responsabilità a carico di un soggetto circa la commissione di tali reati.

L’episodio si è consumato lo scorso fine settimana nell’appartamento della coppia. Tutto, stando alla testimonianza fornita dalla vittima alle forze dell’ordine, sarebbe cominciato attorno alle 3 di notte. Il 45enne rincasa dopo aver trascorso la notte fuori. E’ ubriaco, e comincia a sbraitare contro la moglie, buttandola giù dal letto. E’ fuori di sé dalla rabbia e il motivo è sempre il solito: la gelosia. Inveisce come un ossesso contro la malcapitata, coprendola di insulti. Dalle parole alle mani è un attimo. Partono gli schiaffi. La donna si difende come può. Impugna il cellulare e inizia a riprendere la scena. Al marito va il sangue al cervello. Le strappa lo smartphone dalle mani e lo scaraventa a terra. Forse crede di averlo mandato in frantumi. Ma il cellulare continua a registrare. E anche se il video non mostra nulla, il suono degli schiaffi che colpiscono la donna si sente in maniera nitida. Forse consapevole di rischiare una denuncia, l’uomo prende il telefono e contatta il numero unico di emergenza, spiegando di aver appena avuto una lite con la moglie. Il suo racconto però non convince le divise.

Quando i poliziotti si presentano in casa, il 45enne è ancora in preda ai fumi dell’alcol, mentre la moglie ha gli occhi lucidi e trema come una foglia. L’uomo fornisce la propria versione dei fatti, tentando di sviare i poliziotti. Ai quali però basta davvero poco per fotografare la situazione. La donna racconta alle divise che in passato aveva già presentato una denuncia per maltrattamenti contro il compagno. E’ un fiume in piena, e riferisce anche altri episodi, spiegando di essere stata più volte costretta ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà. Il suo racconto si traduce in una nuova denuncia, questa volta per violenza sessuale. Nel frattempo, compiuti tutti gli accertamenti del caso, su indicazione del magistrato di turno, i poliziotti procedono con l’arresto del 45enne, accompagnandolo poi in carcere. Nei giorni scorsi l’uomo, difeso dall’avvcato Carlotta Angelini, è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rimesso in libertà: è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa oltre all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il controllo a distanza dell’indagato.