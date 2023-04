Folle inseguimento a Riccione I vigili speronano i ladri per fermarli

Un inseguimento a tutta velocità sulle strade di Riccione, a due passi dal centro. Un’auto sospetta non si è fermata all’alt della polizia locale, e la coppia di fuggitivi dopo aver superato il posto di blocco ha iniziato una folle fuga, inseguita da una pattuglia della polizia locale. Il tutto a due passi da corso Fratelli Cervi, affollato da una marea di persone per la sagra Io, tu... e le rosole dedicata ai sapori della tradizione. Alla fine la vettura dei fuggitivi, finita contro il marciapiede, è stata posta sotto sequestro: uno dei due è riuscito a darsi alla fuga mentre l’altro è stato raggiunto, identificato e denunciato a piede libero per resistenza.

L’episodio è accaduto l’altro ieri, intorno alle 16. Una pattuglia dei vigili, durante un servizio di controllo in centro a Riccione, nota una Fiat Bravo parcheggiata nella parte alta di viale Ceccarini. L’auto è sospetta. Gli agenti allora decidono di controllare la targa attraverso le banche dati. Il risultato conferma i loro dubbi: la macchina era già stata segnalata alle forze dell’ordine, in quanto sarebbe stata utilizzata in altre occasioni da persone dedite a furti con strappo e scippi. Gli agenti si appostano nei dintorni e restano in attesa del ritorno degli occupanti. Due uomini fanno capolino da lì a poco e salgono a bordo sulla Bravo. I vigili a quel punto escono allo scoperto e intimano l’alt al conducente. Quest’ultimo, tuttavia, anziché fermarsi, spinge a tavoletta sull’acceleratore e fugge in direzione di viale Catullo per poi procedere verso Riccione Paese.

I fuggitivi compiono manovre azzardate in mezzo al traffico di Ricicone. Manovre che mettono a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. Gli agenti alle loro calcagna capiscono che devono fare qualcosa, e in fretta, per evitare un incidente. L’inseguimento prosegue per alcuni minuti finché, all’incrocio tra viale viale Sciesa e corso Fratelli Cervi, non lontano dall’isola pedonale dove in quel momento si sta svolgendo la sagra, la Bravo viene speronata dalla pattuglia della polizia locale e va sbattere contro il marciapiede. I due fuggitivi scendono dalla vettura e continuano a scappare a piedi. Iil conducente riesce a tagliare la corda, mentre l’altro poco dopo viene raggiunto e fermato dai vigili. Si tratta di un trentenne di etnia rom: cerca di opporre resistenza, ma alla fine il personale della polizia locale riuscirà a identificarlo. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, la macchina usata per la fuga è stata messa sotto sequestro. Sono ora in corso accertamenti sull’intestatario del veicolo e sull’altro uomo, riuscito a scappare.

Lorenzo Muccioli