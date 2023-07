Folle inseguimento sul Titano: due arresti

Inseguimento concluso con due arresti venerdì, intorno alle 18. Due uomini si aggiravano con fare sospetto, in sella a una moto, nel centro abitato di Domagnano. E non sono sfuggiti all’occhio attento di un sottoufficiale della Guardia di Rocca che si trovava in zona. Il militare, insospettito, ha subito allertato i colleghi della pattuglia di zona. Che hanno dato il via alle ricerche. Fermi lungo la Superstrada hanno, poco dopo, intercettato la moto nella zona di Fiorina. I due motociclisti non si sono fermati all’alt degli agenti. Si sono dati alla fuga accelerando in direzione Serravalle. E’ scattato, così, un vero e proprio inseguimento lungo la Superstrada. Gli uomini della Guardia di Rocca hanno chiamato rinforzi e la corsa dei motociclisti si è fatta sempre più spericolata nel tentativo di seminare le forze dell’ordine.

Le manovre ad alta velocità sono presto diventate pericolosissime. Tanto che in via Tre Settembre, all’altezza della curva del MusicIn, il conducente ha perso il controllo della moto e, dopo aver urtato una Smart che percorreva lo stesso tratto di strada, i due sono rovinati a terra. Nonostante l’incidente, i fuggutivi non si sono arresi e, anzi, hanno continuato a scappare a piedi cercando di far perdere le proprie tracce nei campi della zona. Insieme agli uomini della Guardia di Rocca all’inseguimento si sono uniti anche i gendarmi del reparto di Pronto intervento e della Brigata di Serravalle e i militari della Guardia di Rocca. Sempre più agenti a braccare quei due uomini che, abbandonata la moto incidentata, hanno risalito un campo dietro al centro commerciale Azzurro. Lì sono stati avvistati da una pattuglia della Brigata Gendarmeria di Serravalle che ha allertato i colleghi. In azione è entrata una pattuglia di motociclisti della Gendarmeria che, in sella alle proprie moto enduro, ha bloccato uno dei due fuggitivi, mentre l’altro è stato fermato dalla Guardia di Rocca. Per poi scoprire che i due malviventi, due cittadini italiani di 59 e 52 anni, il primo residente a Firenze eil secondo a Genova, avevano entrambi numerosissimi precedenti penali. Con sè, in uno zaino, avevano arnesi da scasso. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, violenza o minaccia contro l’autorità e uso di impronte pubbliche contraffatte.