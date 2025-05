Follia ultras, i tifosi del Rimini basket (aggrediti) solidali coi forlivesi che rischiano il Daspo a vita

Rimini, 31 maggio 2025 – Fra sport, tifosi e follia. I tifosi del basket di Rimini esprimono solidarietà (con uno striscione) ai cugini di Forlì dopo che la.società Unieuro Forli ha chiesto il Daspo a vita per quei tifosi (una cinquantina) che un'ora prima del derby di martedì scorso hanno assaltato un bar di Rimini, covo dei supporter locali ed è finita a sprangate.

Da quell’episodio la decisione di questore e prefetto di far giocare a porte chiuse le prossime sfide Forli-Rimimi (si è cominciato ieri sera, venerdì, in gara 3 semifinale playoff per l’A1, vinta da Forli).

La cosa buffa è che lo striscione dei tifosi di Rimini ("Bel coraggio chiedere il Daspo a vita per chi vi segue in ogni partita”) è stato esposto proprio davanti al bar dove martedì ci fu il raid dei forlivesi. Ma alla fine, in nome delle follie ultras, le sprangate abbracciano gli spranganti.