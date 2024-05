Fondali puliti, sub in azione anche a Riccione

Oggi i sub si ritroveranno alle 8,30 in piazzale Marinai d’Italia all’altezza della zona 48. Anche a Riccione si terrà l’iniziativa romagnola Fondali puliti che vede impegnate diverse realtà subacquee della costa. Il Coordinamento Romagna Sub, in collaborazione con Sub Riccione e altre realtà operanti nel mondo della formazione e divulgazione dell’attività subacquea, si metterà all’opera per ripulire il fondale e sondare la salute del mare. Un’operazione che mira a recuperare quanti più rifiuti possibili, salvaguardando un bene prezioso e delicato qual è il mare.