"Fondamentale fare prevenzione"

"La ricetta per dare soluzione al fenomeno dei reati compiuti dalle organizzazioni giovanili non c’è, è però bene indagare, approfondire e riflettere in proposito. Occorre porre una grande attenzione sulle partenze di questi gruppi, che arrivano soprattutto dall’Emilia. Ognuno deve fare la propria parte, noi continueremo a fare la nostra, supportando le forze dell’ordine". L’ha sottolineato ieri l’assessore Oreste Capocasa al convegno su ‘Sicurezza urbana e aggregazioni giovanili nello spazio pubblico: un nuovo folk devil?’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della provincia di Rimini. In cattedra Sara Bucci, giornalista di San Marino Rtv, Andrea Rossini, giornalista Rai, Rossella Selmini, docente di criminologia dell’Università di Bologna, e Alessandro Bozzetti, ricercatore del Dipartimento di Sociologia dello stesso ateneo. Sui gruppi giovanili Capocasa incalza: "Il problema necessita di una grande opera di prevenzione, oltre che di contrasto sul territorio. Già dall’estate 2022, dopo i problemi dell’anno prima, questure, polizie ferroviarie, comandi dei carabinieri hanno svolto un grande lavoro che ha messo in condizione le forze dell’ordine locali di conoscere gli spostamenti di questi giovani. Rispetto al 2021 i risultati ci sono stati grazie al grande lavoro svolto anche a Riccione da Carabinieri e Polizia di Stato ai quali la nostra Polizia locale ha dato un importante supporto".

ni. co.