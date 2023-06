Fondazione Cetacea naviga a vista: "Sentiremo la commissaria"

Il futuro di Fondazione Cetacea è sempre più incerto. "Chiederò un incontro con il commissario prefettizio per capire la nostra situazione". Sauro Pari è il presidente della Fondazione. "Con l’amministrazione comunale avevamo avviato un percorso, ma non si era ancora arrivati a formalizzare l’occupazione dello stabile in cui siamo, a fianco della colonia Bertazzoni".

La Fondazione nata a Riccione tanto tempo fa, ha prima vissuto lo scontro con l’amministrazione Tosi a causa dell’ordinanza di inagibilità della colonia Bertazzoni che aveva portato allo sfratto. Poi la possibilità di piazzarsi nella struttura a fianco dell’ex colonia, ma alla scadenza del contratto non era arrivato il rinnovo.

Situazione che non è cambiata con la giunta Angelini che aveva avviato un percorso, ma al momento dell’arrivo del commissario il contratto ancora non c’era. "Ci auguriamo - chiude Pari - sia possibile avviare un confronto con il commissario per andare nella direzione di una definizione della posizione".