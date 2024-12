Fondazione Culture. Giovanardi al timone

Fondazione Culture Santarcangelo ha un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo presidente: Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte, affiancato da una squadra di consiglieri con competenze trasversali espressione anche dei due nuovi soci partecipanti, Santarcangelo dei Teatri e la Pro Loco. Il cda si allarga infatti da tre a cinque elementi, accogliendo una rappresentanza più ampia del tessuto culturale santarcangiolese: oltre al presidente, è nominato dal Comune anche il consigliere Paolo Pecci, statistico e professionista di progettazione europea, mentre la Provincia di Rimini ha indicato Federica Piersimoni, editrice, giornalista, docente e formatrice, specializzata in comunicazione di eventi e promozione territoriale. Il consigliere nominato dalla Pro Loco di Santarcangelo è Gianluca Maestri, architetto e designer d’interni, mentre Santarcangelo dei Teatri conferma Ludovica Parmeggiani, esperta in fundraising, project managing e pubbliche relazioni. "Il nuovo cda presenta competenze trasversali che possono aprire una nuova fase di programmazione proficua per la fondazione, con diversi campi d’azione da sviluppare accanto al più tipico lavoro culturale" dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.