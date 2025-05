Fondazione Isal, gourmet solidale tra birre e sapori

Nei giorni scorsi il Rockisland di Rimini ha ospitato la serata gourmet “Sapori d’Abruzzo e Birre d’Autore”, evento solidale promosso dalla Fondazione Isal per sostenere la ricerca sul dolore cronico. Una cena degustazione che ha unito eccellenze culinarie abruzzesi e birre artigianali in un raffinato viaggio sensoriale, ideato per raccogliere fondi destinati alla realizzazione del futuro Centro di Ricerca Isal per la Cura del Dolore Cronico.

Protagonista ai fornelli lo chef Domenico Ciotti, titolare dei ristoranti “L’Orsetto d’Abruzzo” e “Vista mare”, che ha portato in tavola i sapori autentici della sua terra. Le birre artigianali in abbinamento sono state selezionate dal birrificio Mezzopasso, presentate dal mastro birraio Bernardo Perfetti e raccontate dal Beer Sommelier Federico Martino.

Tra gli ospiti istituzionali presenti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, quello di Santarcangelo Filippo Sacchetti e l’assessore Kristian Gianfreda. "La cena – ha spiegato il presidente della Fondazione Isal, dott. William Raffaeli – è stata un’occasione per promuovere la nascita di un centro dedicato alle persone affette da dolori oggi ancora non curabili, nonostante l’eccellenza della rete di Terapia del Dolore in Romagna".

Significativi gli interventi della dott.ssa Virginia Toccaceli dell’Istituto Superiore di Sanità e del prof. Antonello Bonci, neuroscienziato di fama internazionale. Un ringraziamento speciale è andato all’amico Gianvincenzo D’Andrea, presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Isal, per il ponte simbolico costruito tra Emilia-Romagna e Abruzzo nel nome della solidarietà.