Fondazione Verdeblu progetta lo sbarco in fiera a Norimberga

La Germania torna ’terra promessa’ in tema turistico. Per questo Fondazione Verdeblu progetta lo sbarco alla Fiera di Norimberga, dal 22 al 26 marzo, uno degli eventi più importanti per quel mercato. ’Freizeit-Messe’ vedrà la presenza di dieci operatori turistici regionali con il coordinamento di Verdeblu, in collaborazione con Visit Romagna. Si tratta della manifestazione più grande della Baviera settentrionale, 70mila mq di superficie espositiva, 793 espositori e oltre 100mila visitatori attesi. La riviera ci sarà anche con i ballerini folk di Rimini Dance Company che coinvolgeranno il pubblico con valzer, polche e mazurche. Non mancherà uno show delle fruste romagnole (’sciucaren’). "La partecipazione di Verdeblu alle fiere estere è una parte della promozione off line

del piano editoriale – promozionale di Bellaria Igea Marina – spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu –.

Utilizziamo tantissimo il web per la promozione, ma rimane ancora

fondamentale anche il contatto personale con il pubblico per far sapere chi siamo realmente e dare così un senso di fiducia a chi ci incontra".