Fondi dal ministero per il Museo della Regina

Il museo della Regina conquista Roma e si rinnova grazie a un importante riconoscimento dal ministero della Cultura, classificandosi all’ottavo posto su quasi seicento candidature al bando nazionale Piccoli musei 2024. Un risultato di prestigio che porta in città un finanziamento di 100mila euro per il progetto ‘Patrimonio culturale e territorio: nuove strategie comunicative per un museo accessibile e inclusivo’. "Continuiamo nell’innovazione della città attraverso l’investimento nei suoi contenitori culturali – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura Federico Vaccarini –. La vittoria di questo bando è il riconoscimento del grande lavoro che stiamo portando avanti in ambito culturale. Avremo un museo rinnovato, più moderno, accessibile e inclusivo, grazie anche all’impegno e alla passione della responsabile Laura Menin. Sono risorse preziose che ci permetteranno di innovare le strutture che custodiscono il patrimonio storico e archeologico di Cattolica".

Il progetto, elaborato dal museo insieme a FrameLab, del dipartimento di Beni culturali dell’università di Bologna, prevede un ampio intervento di rinnovamento tecnologico e comunicativo. Le sezioni di archeologia e marineria saranno dotate di nuovi apparati informativi e strumenti digitali: ricostruzioni 3D, animazioni, riproduzioni tattili e narrazioni audio che renderanno la visita un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di coinvolgere pubblici diversi. "Si tratta di un progetto ambizioso che impegnerà a tempo pieno il personale del museo nel corso del 2026 – spiega la responsabile Laura Menin – e offrirà la straordinaria possibilità di ripensare linguaggi e strategie comunicative per raccontare un patrimonio in modo rigoroso, ma anche coinvolgente e accessibile". Sono previsti anche interventi di riallestimento degli spazi per migliorare l’accessibilità fisica e la fruizione dei percorsi di visita. L’intervento coinvolgerà inoltre l’area archeologica romana adiacente al museo, con nuova pannellistica e contenuti digitali consultabili tramite dispositivi mobili.

Federico Tommasini