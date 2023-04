Fondi del Pnrr I dati in mano alla Finanza

I Comuni di Riccione e Coriano aderiscono al protocollo con la Guardia di finanza per il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. I Comuni metteranno a disposizione delle Fiamme Gialle i dati e le informazioni in possesso. L’obiettivo è "verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi". Per i due municipi aderire al protocollo significa mettere a disposizione dati di cui possono venire a conoscenza, creando un flusso continuo di informazioni indirizzate dalla Guardia di finanza che verranno utilizzate per la prevenzione di illeciti.