Fondi del Pnrr per l’acqua calda nella palestra

Dall’Europa soldi al Comune di Bellaria per l’efficienza energetica. Assegnato all’amministrazione un contributo di 90mila euro di fondi Next Generation Eu - Pnrr. Saranno destinati, si legge nella determina del settore Gestione territorio, per la "riqualificazione del sistema di produzione di acqua calda sanitaria della palestra della scuola media Panzini". Dagli stessi fondi europei il Comune di Bellaria Igea Marina ha ottenuto somme consistenti, indirizzate in parte rilevante per la costruzione di una nuova scuola all’ex Maf e la riqualificazione della Ferrarin, in zona porto.

E proprio al settore Gestione territorio, da inizio gennaio, la dirigente Adele Mancini ha affidato l’incarico per l’unità orgnanizzativa ’Servizi e lavori pubblici’ all’architetto Elisa Guaitoli (l’incarico avrà durata di un anno, quindi fino al prossimo 31 gennaio).