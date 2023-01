"Fondi del Pnrr, un’occasione sprecata"

"Gli attuali progetti milionari della giunta di destra-centro che utilizzano i finanziamenti di Pnrr e fondi europei, una massa ingentissima di risorse pubbliche, sono un’ulteriore occasione mancata per il rilancio della città". Lo afferma il capogruppo civico Gabriele Bucci, Lbs. Che elenca gli investimenti programmati dall’amministrazione comunale utilizzando in gran parte risorse sovracomunali, dalle quali si è riusciti ad attingere una somma molto rilevante, intorno ai 15 milioni di euro. "I progetti dell’amministrazione – prosegue Bucci – su Vecchia Fornace, portocanale, scuola ex area Maf, trasferimento Biblioteca nel Palazzo del Turismo, biennio dell’Itituto alberghiero ’Malatesta’ al Palacongressi sul lungofiume, fino alla progettualità sulla zona colonie, non concretizzano quello che a nostro avviso dovrebbe essere l’obiettivo principale degli investimenti: valorizzare la città e offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani".

Dalla civica si punta il dito sulle "evidenti carenze della nostra città che sono causa delle scarse prospettive lavorative per i nostri ragazzi, ormai prevalentemente diplomati se non laureati. Per portarli dalle elementari alla laurea, la relativa famiglia e lo Stato investono qualcosa come 250.000 euro. Purtroppo, questo investimento non produce spesso effetti sul nostro territorio, sicchè, di fatto, noi regaliamo ad altre città o Paesi i nostri giovani belli che formati, di talento e di prospettiva. Questo succede perché la nostra città è ancora troppo impostata sulla stagionalità turistica e manca di imprese innovative che possano creare lavoro in settori ’emergenti’. Così facendo, non solo non tratteniamo i nostri talenti, ma non ne attraiamo nemmeno dall’esterno... Affinchè restino o ritornino nel nostro Comune, occorre pensare anche a creare nuovi lavori per loro".

Quale la ricetta dell’opposizione? Si chiedono "impegni strutturali per una stagione turistica più lunga e una differenziazione qualitativa dell’offerta di ospitalità e della clientela. L’incremento di attività imprenditoriali complementari ed ulteriori rispetto al turismo". Si invoca la "capacità di attrarre progetti ed investimenti da parte di imprese interessate allo sviluppo del nostro territorio". "Senza almeno queste tre condizioni chiosano da Lbs – crediamo che la nostra città, non solo non riuscirà a fare il salto di qualità di cui necessita, ma resterà ulteriormente staccata dal gruppo di testa.

Purtroppo temo che questi obiettivi siano nelle corde del destra-centro, troppo poco innovativo e coraggioso, condizionato com’è da quel blocco di potere economico-finanziario-spirituale che ne costituisce fattore di legittimazione politica e serbatoio elettorale".

m.gra.