Fondi per le case popolari. Regione, nuovi interventi

"La premier Meloni annuncia, mentre la regione Emilia Romagna agisce: 600 mila euro per la riqualificazione degli alloggi pubblici a Rimini". A ribadirlo è la consigliera regionale e vicepresidente del Pd Emilia Romagna, Emma Petitti; in relazione all’annuncio del Piano casa nazionale, presentato al Meeting da Meloni. "Il nostro obiettivo è quello di sostenere le famiglie in difficoltà e contrastare la morosità incolpevole – riprende Petitti –. Stanziando più di mezzo milione al solo territorio riminese, renderemo gli alloggi pubblici da riqualificare di nuovo disponibili per chi è in graduatoria".

Un annuncio che arriva in un’estate in cui il prezzo medio di vendita a Rimini si attesta ai 2800 euro al metro quadro, con punte oltre i 3400 euro nelle zone centrali. Stesso discorso per gli affitti che sono aumentati del 28 per cento in appena cinque anni, con una media di 12 euro e 26 al metroquadro. Occorre ricordare poi la problematica degli affitti brevi, che riducono la disponibilità di alloggi per locazioni più stabili, con ricadute sul mercato del lavoro stagionale. Per questo motivo dal 2020, grazie a fondi regionali, Rimini ha già riqualificato e recuperato circa trenta alloggi pubblici in tutta la provincia e avviato nuovi cantieri per aumentare l’offerta abitativa. Da cinque anni l’Emilia Romagna ha stanziato ben 50 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia Erp in regione. "Rimini è parte attiva di questo percorso, con interventi che migliorano la qualità della vita – riprende la consigliera regionale –. Saranno 630.903 euro quelli che arriveranno a Rimini per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi Erp, con un contributo del 100 per cento per i lavori compresi tra i 5 e i 25mila euro. I fondi serviranno a rimettere in circolo alloggi pubblici oggi non pienamente utilizzabili, così da poterli assegnare alle famiglie già in attesa".

Per Emma Petitti il diritto alla casa non è un privilegio, ma una garanzia "da difendere con politiche nazionali adeguate e oltre a agi annunci, la regione si impegna a tutelare il diritto alla casa in ogni territorio, intervenendo dove il mercato non garantisce a tutti le stesse possibilità".

Federico Tommasini