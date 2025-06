Fondi per le strade, il governo fa dietrofront. Rimini spera di ottenere i 4,5 milioni previsti

Il governo fa dietrofront sui tagli ai fondi per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Ieri il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato una delegazione di Upi (l’Unione delle province) e Anci (l’Associazione dei comuni), dopo le polemiche seguite all’annuncio dei tagli ai fondi. Per Rimini erano a rischio 4,5 milioni di euro di finanziamenti. "C’è la disponibilità del ministero a ripristinare i fondi per la manutenzione delle strade. Tuttavia sarà necessario rispettare precise scadenze affinché le risorse stanziate vengano effettivamente spese e non vi siano né sprechi né inefficienze", ha dichiarato il sottosegretario Tullio Ferrante.