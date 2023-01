Fondi per rifare i quadri elettrici dopo i blackout

Cattolica risolverà i suoi problemi di blackout una volta per tutte. L’amministrazione comunale conferma che sono stati messi a bilancio circa 15mila euro per rifare i quadri elettrici delle vie Del Porto e Violina, cause principali di disagi nei mesi scorsi e nell’estate 2022 per alcuni storici quartieri come il quartiere Violina, Casette e Porto. "Gli interventi partiranno nelle prossime settimane – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici di Cattolica – e posso dire che siamo intenzionati a risolvere l’annoso problema. Poi ricordo che nel piano di ristrutturazione di vie ed arredi arriveranno anche circa 140 nuovi lampioni tra via Petrarca, via Verdi e via Del Porto".