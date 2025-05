Fondo affitti: il Comune stanzia 50mila euro

Per il contributo all’affitto l’amministrazione comunale di Cattolica ha stanziato oltre 50mila euro riuscendo così a sostenere 33 famiglie nel pagamento del canone, arrivando ad esaurire quasi tutta la graduatoria dei beneficiari ammessi al bando regionale. "Si tratta di somme che l’amministrazione ha voluto aggiungere al contributo messo a disposizione a settembre scorso dalla regione Emilia-Romagna con cui è stato possibile versare un sostegno a 26 nuclei famigliari – spiega l’assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo – Come per il bando regionale del 2022, anche questa volta sapevamo che le domande di accesso al contributo sarebbero state purtroppo molto superiori ai fondi messi a disposizione. La nostra giunta ha deciso di intervenire stanziando dal bilancio comunale più di 50mila euro a integrazione dei fondi regionali che sono stati di circa 41mila euro. Aiutare le fasce deboli, chi si trova a vivere situazioni di difficoltà, è una delle priorità della nostra attività amministrativa. E cercheremo di reperire altre risorse da qui alla fine dell’anno a sostegno di chi è in condizioni di fragilità". Il contributo comunale per ciascun nucleo è pari a tre mensilità di affitto, fino ad un massimo di 2mila euro.