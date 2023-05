Fondo Scalia, si alza il velo sul progetto Ecco il bando per l’ex chiesa del Suffragio

Una maestosa raccolta si è incamminata lungo la via Marecchiese: comprende titoli della letteratura da D’Annunzio ai francesi, dai pensatori tedeschi a Marx, ma soprattutto la corrispondenza con i maggiori intellettuali del Novecento. Si tratta del prestigioso Fondo Scalia, un tesoretto di quasi 40.000 unità bibliografiche sul quale il Comune di Verucchio oggi alzerà i veli. E al contempo lancerà il progetto per l’ex Chiesa del Suffragio: via al bando per il concorso di idee di questo prestigioso immobile che diventerà la casa del Fondo e un contenitore culturale, anche per spettacoli e musica. L’occasione è la conferenza ‘L’Archivio di Gianni Scalia a Verucchio", proprio nell’antica chiesa del Suffragio alle 17.30, nell’ambito di ‘Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio’ promosso dalla Regione. Legato da un’amicizia con Pier Paolo Pasolini con cui condivideva gli ideali dell’avanguardia letteraria e artistica, Scalia aveva un desiderio: donare la propria imponente biblioteca ad un ente che ne facesse buon uso pubblico. Il percorso è stato tortuoso ma Verucchio ha realizzato il sogno, acquistando – grazie all’amicizia con Domenico Pazzini – il Fondo fra il 2017 e il 2018 dalla vedova Maria Rosa Marsoccio. All’incontro – moderato dalla bibliotecaria di Verucchio Lisetta Bernardi – interverranno la sindaca Stefania Sabba, il saggista Paolo Pullega e i professori Ennio Grassi, Domenico Pazzini, Antonio Prete e Silvia Pirotti. Al termine, visita guidata alla mostra fotografica con le immagini della biblioteca di Scalia a cura del fotografo Giovanni Zaffagnini (che ha realizzato anche un volume sulle biblioteche domestiche di importanti studiosi). Grazie a contributi artbonus di Romagna Acque e di un privato, il Comune provvederà alla sistemazione del Fondo: già affidato l’incarico a due archivisti (gli stessi dell’archivio storico comunale) per sistemare l’immensa mole di carte di Scalia.