Fontana vandalizzata Telecamere al setaccio

Le fontane dei giardini di piazza Primo Maggio nel mirino dei vandali. Un brutto risveglio per Cattolica dopo le festività pasquali, che in eredità hanno lasciato anche alcuni danneggiamenti al bordo di una delle infrastrutture della zona. Atto vandalico o incidente, con le fontane che versano in condizioni tali da richiedere un intervento di manutenzione già messo in preventivo dall’amministrazione, è ancora in via di definizione da parte del personale della polizia locale.

Un lato del bordo della vasca infatti è stato divelto e infranto sul pavimento, ma secondo una pista potrebbe essersi trattato di una persona che maldestramente si è seduta sul bordo e ha fatto franare la prozione di struttura. A chiarirlo potrebbero essere i filmati delle quattro telecamere installate nella zona, che saranno visionati dalla municipale e dopodiché sarà possibile al Comune valutare se procedere con una denuncia contro ignoti per danneggiamento o meno. Nel frattempo, sull’accaduto è intervenuta l’assessora alla Polizia locale del Comune di Cattolica Claudia Gabellini. "Come già affermato in passato la sicurezza urbana è un tema particolarmente sentito da questa amministrazione e la nostra città non ha registrato fenomeni legati alla delinquenza adolescenziale, neanche durante i periodi più critici. In questi giorni abbiamo avuto tante presenze e l’amministrazione opera quotidianamente in stretto rapporto con le forze dell’ordine locali per la sicurezza del territorio".

In relazione ai danni che sono stati riscontrati nei giardini della piazza, "gli uffici stanno approfondendo i controlli attraverso le telecamere installate sulla piazza e non desisteremo dal fare denuncia qualora venissero accertati atti vandalici o danneggiamenti volontari – assicura Gabellini –. Sappiamo che esistono zone maggiormente frequentate e di aggregazione, anche per la presenza dei locali, e queste sono aree piú sensibili, dove è importante garantire maggiore presidio, ma sempre nell’ottica di sicurezza integrata ad altre forme di intervento".