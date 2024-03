Fontanelle, milioni nella viabilità. Scatta il piano anti-alluvioni

A Riccione Fontanelle arriverà una nuova rotatoria che permetterà di eliminare l’impianto semaforico all’incrocio tra la Statale e viale Marsala. Per il 2025 sarà rifatto ex novo il sottopasso pedonale da tempo oggetto di proteste per le condizioni in cui versa. Il piano delle opere, che include anche interventi di decoro urbano e verde pubblico, nonché la manutenzione e il rifacimento di manti stradali e marciapiedi in una quindicina dei maggiori viali del quartiere, è stato annunciato mercoledì sera ai residenti di Fontanelle durante il secondo incontro di #riccionepartecipa convocato dalla giunta comunale.

"Abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro all’anno solo per gli interventi sul decoro urbano e 2 milioni per il rifacimento di strade e marciapiedi", fa sapere la sindaca Daniela Angelini. A entrare nei dettagli dei Lavori pubblici è l’assessore Simone Imola. Oltre a illustrare le prossime opere previste in zona, come l’ultimo tratto del lungomare, per un milione e 500mila euro, e il Centro per l’impiego nella vecchia scuola di viale Puglia per oltre 2 milioni di euro, prevede altre opere di bonifica. Dopo l’alluvione dello scorso maggio e la ricognizione fatta sul posto, è partita la richiesta di sostegno al ministero. In collaborazione con il Consorzio di bonifica, che ha intercettato due milioni di euro, è stato deciso di mettere in sicurezza la zona. Si risistemerà un cedimento della Flaminia in corrispondenza di viale Alberello, dove c’è un attraversamento del rio Costa che era collassato. I soldi serviranno a eliminare le criticità legate allo stesso rio a valle e a monte di viale Puglia. "Si sta prendendo in considerazione la realizzazione di una vasta area di laminazione per contenere l’espansione dell’acqua, un canale scolmatore e il rifacimento dell’attraversamento del rio in viale Puglia _ spiega Imola _. Lavoriamo anche sulla progettazione di alcuni rami fognari andati in crisi, per questo attendiamo i finanziamenti".

In sintesi: "Fontanelle e Abissinia saranno le due zone dove in questi anni verranno investite le maggiori risorse in tre ambiti: emergenza idrica, opere pubbliche e riqualificazione dei viali e marciapiedi". "Il confronto e il dibattito con i cittadini, che hanno presentato varie istanze sono alla base del nostro lavoro _ commenta Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale _ Sono orgoglioso che gli stimoli giunti dal quartiere siano stati messi a progetto e che trovino realizzazione a beneficio dell’intera città". Durante l’incontro i residenti hanno anche sollevato problemi relativi ai decibel delle discoteche e all’abbandono dei rifiuti. In quanto all’ordine pubblico, l’assessore alla Polizia locale Capocasa annuncia l’arrivo di altre telecamere.

Nives Concolino