Fontanot, le richieste dei sindacati

Permangono le incertezze sul destino dei 60 lavoratori della Fontanot Spa. L’azienda, specializzata nella produzione di scale, è stata colpita dall’alluvione del maggio scorso ed è entrata in liquidazione volontaria lo scorso 3 luglio. Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione si è reso conto della "gravità" della situazione" lo scorso 13 settembre. "La visita del generale è un segnale positivo di interesse del governo che dà speranza per il futuro dei lavoratori", ha spiegato Renzo Crociati (foto) di Fillea Cgil. Ieri, poi, l’ennesimo tavolo di confronto in Regione, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali fra cui, appunto, Renzo Crociati (Fillea Cgil), la segretaria generale della Cgil, Isabella Pavolucci, e Roberto Casanova di Filca Cisl. Al tavolo erano presenti anche diversi rappresentanti di Provincia, Regione e comune di Coriano (dove insiste uno degli stabilimenti della Fontanot).

Andrea G. Cammarata